Volta do FAC traz muita música de qualidade; hoje é a última noite

A abertura com o Grupo Roda de Saia de Canoas se encarregou de esquentar ainda mais a parada musical na noite de sábado(10), em Alegrete.

Daí em diante o que se viu foi o talento dos demais músicos e uma excelente produção de letras e arranjos musicais.

Foram apresentadas 18 músicas com variedade distinção de temas. Na abertura, teve a manifestação do Prefeito Márcio Amaral, Vice- prefeito Jesse Trindade, Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Alexandre Medeiros e da diretora do SESC, Cláudia Rizzatti .

Todos acrescentaram a relevância do festival e a valorização da cultura. A comissão julgadora está composta por: Clarissa Ferreira, mestre e doutora em etnomusicologia; Edemar Santos, pedagogo, cantor saxofonista e com atuação em bandas e Gabriel Ortiz, guitarrista, músico e compositor.

Para encerrar a primeira noite, retornou ao palco do FAC, a banda portoalegrense, Youngles Rock and Blues. YOUNGLES é uma junção, um trocadilho, referente ao “YOUNG” de Neil Young + o “GLES” de Eagles e de Beatles, formando a palavra YOUNGLES, sem tradução literal em inglês.

Nesta primeira noite, classificaram 12 músicas:,

Sol azul

Canção do sol

Qual a razão

A polona de Picasso

Chega

Lanceiros

O amor

O eco

Eterna mãe

Louca assim

A flor da pele

Espelho

A abertura da segunda noite, neste domingo(11), ficará a cargo do músico, compositor e produtor musical Gui Mendes que apresentará um passeio pelas canções de Lulu Santos. Gui Mendes é um dos grandes nomes da música pop no estado, tendo realizado parcerias com vários músicos do RS.

Rock de Galpão fará o show de encerramento do festival, sendo a atração principal do evento.

As premiações serão de R$ 4.000,00 + troféu para o primeiro lugar, de R$ 2.500,00 + troféu para o segundo e R$1.500,00 + troféu ao terceiro. A melhor letra será premiada com R$1.000,00 + troféu. As músicas selecionadas na triagem serão premiadas com uma ajuda de custo de R$ 500,00 (quinhentos reais). “Instrumentista Destaque”, “Melhor Arranjo”, “Melhor Intérprete, “Música Mais Popular” receberão troféus.

Fotos: Alisson Machado Dpcom