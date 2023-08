Porta de ônibus cai no centro da cidade

Share on Email

O transporte da linha Prado/Ibirapuitã estava transportando passageiros por volta das 8h30min, quando teve uma peça quebrada no eixo que interliga a porta do veículo. Segundo o diretor da empresa, o motivo deu-se principalmente pela trepidação das ruas, “as avenidas estão muito irregulares, com isso acabou arrebentando o parafuso da porta”, disse o coordenador.

A peça que causou o incidente já foi trocada e consertada, disse o diretor da empresa que pede desculpas aos usuários pelo problema temporário neste veículo. E informa que o ônibus já está rodando normalmente na condução de passageiros

Fotos: reprodução