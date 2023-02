Posse dos diretores e vices das escolas municipais em Alegrete

Share on Email

Na oportunidade, o vice-prefeito Jesse Trindade esteve presente e participou do ato juntamente com o secretário da Secel, Rui Alexandre Medeiros. Também estiveram presentes as secretárias de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti, e de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi.

Abaixo, confira a lista dos diretores e vice-diretores das Escolas Municipais de Ensino Infantil e de Ensino Básico – EMEIs e EMEBs (urbanas e rurais).

Escolas Municipais De Ensino Infantil – Emeis



Arnaldo Da Costa Paz



– Diretor(a): Talís da Silva Vargas

– Vice-diretor (a): Graciele Ramos de Ramos





Dr Euclides Lisboa



– Diretor(a): Cristiane dos Santos Alvarenga

– Vice-diretor (a): Mirian Miranda Stangherlin





Ibirapuitã



– Diretor(a): Tatiana Uhlmann Praia





Tenente Salustiano Prates



– Diretor(a): Daiane Braga Netto

– Vice-diretor (a): Eliza Araujo Machado





Nossa Srª Das Graças



– Diretor(a): Eliana Pedroso Marques





Sergio Augusto Bello Pereira



– Diretor(a): Marione Jaques da Silva

– Vice-diretor (a): Silvana Cardona Peres





Menino Deus



– Diretor(a): Márcia Siqueira da Silva

– Vice-diretor (a): Vandreia Almeida Rodrigues de Oliveira





Gente Miúda



– Diretor(a): Cátia Simone dos Santos Braga

– Vice-diretor (a): Elizete Borges Vargas





Palmira Palma De Oliveira



– Diretor(a): Jocelaine Dias de Freitas





Mario Quintana



– Diretor(a): Patrícia Oliveira Nunes





Manoel Estivallet



– Diretor(a): Catiane de Campos Panziera Sobrosa





Alda Dornelles De Almeida Crespo



– Diretor(a): Tanise Bilher Rodrigues







Escolas Municipais De Ensino Básico – Emeb’s (Urbanas)







Alcy Vargas Cheuiche



– Diretor(a): Franck Diane Dorneles Guareschi

– Vice-diretor (a): Jusséli Zacarias dos Santos da Silveira





José Antônio Vilaverde Moura



– Diretor(a): Ana Cláudia de Gregori Ramos

– Vice-diretor (a): Letícia Trindade Stadulni de Mendonça





Lions Clube



– Diretor(a): Daltro Fernandes Silva

– Vice-diretor (a) diurno: Batista Gardineli Alvarenga Alves

– Vice-diretor (a) noturno: Fabiana Fagundes Pedroso







Eurípedes Brasil Milano



– Diretor(a): Darlene Rodrigues Oliveira

– Vice-diretor (a): Caroline Pugliero Coelho





Honório Lemes



– Diretor(a): Carlos Augusto Goulart Dorneles

– Vice-diretor (a): Clariani Souza da Rocha





Luiza De Freitas Valle Aranha



– Diretor(a): Sônia Mariza da Silva Dotto

– Vice-diretor (a): Fernanda da Silva Fiorin





Fernando Ferrari



– Diretor(a): Adriana Dotta Garcez Almirão

– Vice-diretor (a): Irene de Oliveira Rubim





Waldemar Borges



– Diretor(a): Angela Rossi

– Vice-diretor (a) diurno: Elenice Carvalho Alves

– Vice-diretor (a) noturno: Lilian Chistiane Silveira de Almeida





Marcelo De Freitas Faraco



– Diretor(a): Jane Maria Carvalho Perosa

– Vice-diretor (a) diurno: Ariane Gonçalves Machado





Princesa Isabel



– Diretor(a): Cenilse Reolon Anibale

– Vice-diretor (a): Ana Paula Durrewald Casol Brandli





Francisco Carlos



– Diretor(a): Daniela Ferreira Antunes

– Vice-diretor (a): Rosicler da Cunha Cenci





Antônio Saint Pastous De Freitas



– Diretor(a): Cristiane Rodrigues Pereira

– Vice-diretor (a): Elisangela Lemes da Silva







Escolas Municipais De Ensino Básico – Emeb’s (Rurais)







Emeb Alfredo Soares Leães



– Diretor(a): Renata dos Santos Martins

– Vice-diretor (a): Giane Luisa do Nascimento Silva





Emeb Murillo Nunes De Oliveira



– Diretor(a): Sandro Guterres Barúa

– Vice-diretor (a): Patrícia de Souza Botelho





Emeb Constantino De Souza Nunes



– Diretor(a): Claudio Roberto Zacarias Ceolin





Costa Leite



– Diretor(a): Benhur Soares Leal





João Cadore



– Diretor(a): Quellen Goulart de Oliveira Zacarias

– Vice-diretor (a): Eliane Almeida dos Santos





Silvestre Gonçalves



– Diretor(a): Cimara Rocha Severo





Francisco Mafaldo



– Diretor(a): Carlos Inar Quadros Dorneles





João André Figueira



– Diretor(a): Anna Luiza Gaiaralde Peres

– Vice-diretor (a): Leandro Morais de Almeida