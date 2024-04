Preço do arroz em casca registra queda de 8,9% em março

Mesmo com uma queda de 8,9% na última semana de março, o preço médio do arroz em casca no Rio Grande do Sul está 30% acima na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com o indicador de preços do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o valor está baixo de R$ 100 por saca. As regiões que mais registraram redução nas cotações locais foram a Planície Costeira externa e interna, com -13,4% e -10%, respectivamente.

Os preços no atacado também tiveram redução em São Paulo, o principal mercado. O arroz agulhinha tipo 1 caiu 2,6% em um mês, sendo cotado em R$ 165,9 por fardo de 30 quilos. Na comparação com 2023, no entanto, registra alta de 40,8% Com a queda nos preços da matéria-prima, a aquisição para processamento neste momento melhora as margens da indústria.

De acordo com Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a produção de arroz em casca para a safra 2023/24 deve ficar em 10,55 milhões de toneladas, uma queda de 2,2% em relação a fevereiro de 2024. A redução se deve à diminuição da produtividade das lavouras gaúchas devido às temperaturas baixas em algumas regiões.

Os dados foram disponibilizados no relatório Radar Agro Mensal, do Itaú BBA. A análise aponta que o atraso na colheita e um ciclo mais longo, devido às condições climáticas nubladas no Rio Grande do Sul, a pressão de oferta tende a diminuir, resultando em uma queda menos acentuada nos preços a curto prazo.

Foto: Luis Carlos Marconato Fonte: CP