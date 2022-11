Prédio da URCAMP recebe pintura externa

Share on Email

O prédio da URCAMP da praça Getúlio Vargas que abriga cursos de nível superior e o Colégio Raimundo Carvalho está recebendo uma nova repaginação.

O prédio que fica nas esquinas da Praça Getúlio Vargas com Gaspar Martins, um dos principais do centro, está com obras de pintura externa.

Do alto, em andaimes, os pintores estavam trabalhando bem ao lado de onde está sendo aberta a rua no meio do calçadão.

Conforme a assessoria de comunicação da URCAMP em Bagé, Leandro Pires – Gerente de Campus e Inovação da Urcamp informou que a obra está orçada em R$ 80.000 (Oitenta mil reais).

-Fomos atrás de parcerias para que pudéssemos angariar recursos financeiros para executar a limpeza e revitalização da fachada do prédio da Urcamp, disse Cristian Ribeiro. Informa que as tratativas vinham sendo realizadas desde 2019, antes da pandemia na busca de recursos, que não impactassem o fluxo operacional da instituição. Por fim, conforme a assesssoria de comunicação, conseguiram e a previsão é de que o primeiro estágio da obra, com a pintura, está prevista para dezembro.