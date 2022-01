Prefeito percorre queimadas no interior

O prefeito Márcio Amaral, acompanhado do secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Daniel Gindri e assessores, percorreu mais de 200 quilômetros por estradas vicinais em Alegrete nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, com o objetivo de verificar as perdas com as queimadas que atingem o interior do município, a situação das famílias atingidas e as condições da malha viária.

A comitiva as estradas vicinais no Jacaraí, Itapororó, Rincão do 28, Pai Passo, Guassu Boi, Passo dos Brites e Catimbau.

Durante as vistorias, foi possível avaliar os danos causados e quais as medidas cabíveis para solucionar ou amenizar as situações.

O prefeito se reuniu com moradores do campo do Nacional, no Iapororó, para tratar sobre as demandas específicas daquela região que foi muito atingida. Os moreadores detalharam os problemas com abastecimento e já estão recebendo cestas básicas através auxílio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social (CRAS) e água por meio da Defesa Civil. “É duro ver que esse incêndio atingiu grandes proporções, atingidos pequenos, médios e grandes produtores. Já estamos atendendo aqueles que mais precisam. Precisamos e muito nos organizar, porque fazer um combate dessa proporção, a uma situação como essa, sem uma coordenação integrada entre as forças vivas, a Prefeitura, Governo do Estado e com a União, torna tudo muito difícil”, alerta o prefeito.

Segundo ele, além do prejuízo que precisa ser ressarcido de alguma forma, por meio de financiamentos ou suporte governamental, fica a lição da “necessidade grande em termos de equipamento, estrutura, homens para que juntos possamos fazer esse enfrentamento. Nossa obrigação é atuar firmemente, por isso estivemos nos locais presencialmente para olhar a situação, dialogarmos para que tenhamos uma avaliação e possamos suprir qualquer deficiência”, completou Amaral.

O prefeito reforçou que a Administração Municipal atua de acordo com suas atribuições e segue articulando a execução de ações para garantir a continuidade dos trabalhos de combate às queimadas. “Juntaremos forças e continuamos em busca de soluções para esta questão que tem afetado não só nosso produtor, mas toda nossa população”, afirmou o chefe do Executivo Municipal.

A comitiva aproveitou para vistoriar corredores, pontes e estradas rurais. ’Estamos aqui para, junto com o prefeito Márcio Amaral, verificarmos o que mais é necessário e como podemos apoiar ainda mais as ações, ver o que pode ser feito além do que está sendo executado e trabalharmos integrados”, ressaltou o secretário Gindri.