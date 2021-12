Prefeito volta atrás e assina aditivo de privatização da Corsan

Alegrete esta entre os 74 municípios gaúchos que assinaram ao aditivos do novo contrato de privatização da Corsan.

Destes, nove estão entre os maiores contratos da Companhia. Com a assinatura, os municípios vão receber uma parcela do capital da Corsan no contexto da pretendida privatização. O percentual do faturamento total representado por estes municípios representa 52% e o prazo médio dos contratos ( ponderado pelo faturamento) agora é de 30 anos. Com os aditivos, os contratos passam a ter vigência até 2062.

Em atividade há décadas, ele é conhecido como o dentista da janela

Por ordem de representaividade de faturamento, assinaram os seguintes municípios:

Canoas, Santa Maria, Gravataí, Passo Fundo, Rio Grande, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Bento Gonçalves, Esteio, Santa Rosa, Tramandaí, Alegrete, Cruz Alta, Gramado, Montenegro, Vacaria, Imbé, São Borja, Sapiranga, Osório, Panambi, Dom Pedrito, Taquara, Estância Velha, Eldorado Do Sul, Estrela, Rio Pardo, Santo Antônio Da Patrulha, Arroio Do Sal, São Jerônimo, Balneário Pinhal, Encruzilhada Do Sul, Três Coroas, Nova Petrópolis, Nova Hartz, Tupanciretã, Júlio De Castilhos, Triunfo, Rolante, São José Do Norte, Bom Retiro Do Sul, Tenente Portela, Salto Do Jacuí, Agudo, Palmares Do Sul, Glorinha, Chapada, Faxinal Do Soturno, General Câmara, Terra De Areia, Condor, Cambará Do Sul, Barracão, Erval Seco, Pejuçara, Redentora, Mostardas, Mata, Dona Francisca, Santa Maria Do Herval, Vila Nova Do Sul, Aceguá, Paverama, Áurea, Marques De Souza, Inhacorá, Mariano Moro, Barão Do Triunfo, Dilermando De Aguiar, Tavares, São José Do Herval, Rio Dos Índios e Itapuca.

Porcos na área urbana incomodam moradores no bairro Vera Cruz

Paulo Renato Souza, da Corsan e integrante do Sindiágua, disse que isso envolve muito dinheiro e Corsan já investiu, até o momento, 2 bilhões de reais em obras e serviços aos municípios buscando a assinatura dos aditivos. Ele lembrou que não passou pela Câmara e continua as tratativas para tentar reverter essa situação, visto que são 317 municípios e apenas 74 assinaram os aditivos.

Até o momento da postagem não conseguimos contato com Prefeito Márcio Amaral para saber o porquê ele voltou atrás e assinou o aditivo do contrato de privatização.