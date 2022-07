Prefeitura anuncia obras em ruas de dez bairros em Alegrete

Nesta sexta-feira, 1º/07, o prefeito Márcio Amaral e o vice Jesse Trindade assinaram a ordem de início das obras em ruas dos bairros Capão do Angico, Vila Nova, Nova Brasília, Passo Novo, Vila Grande, São João, Promorar, Vera Cruz, Progresso e Centro.

O ato foi realizado em uma reunião que contou com a participação do vice-prefeito Jesse Trindade e por toda a equipe da Secretaria de Planejamento, responsável pelos projetos e onde as OISs (Ordens de Início dos Serviços) foram apresentadas de forma detalhada.

A intenção da prefeitura é reiterar a necessidade de investimentos em qualificação urbana em diversas regiões da cidade.

As ruas contempladas são Açucenas, Timbaúva, Vereador Carbonel, Colômbia, Simplício Jaques (entre a vereador Carbonel e Adolfo Souto Correa), Euclides Brás, Fetzalan de Almeida, Santana, Dr. Ilson de Sousa Nunes, Álvaro Kruel, Praça José Wisintainer (Passo Novo), Vinte de Setembro, Coronel Antônio Freitas Valle, Barão do Rio Branco e Manoel Lino dos Santos.

Segundo o prefeito Márcio, serão pavimentadas 15 ruas em 10 bairros, que totalizarão um investimento de mais de R$ 3,6 milhões. “Essas são antigas reivindicações dos moradores e essas melhorias trazem vários benefícios, além de valorizar ainda mais as propriedades. E nós enquanto Administração Municipal, nos sentimos honrados em poder realizar essas obras que trazem desenvolvimento e progresso ao município, em parceria com a população.”

O vice-prefeito Jesse Trindade ressalta, “temos feito diversas ações em todos os cantos de Alegrete. Ontem foram duas quadras poliesportivas nas EMEBs Fernando Ferrari e Lions Clube. Sexta-feira passada as obras do aeroporto, bem como da Braz Faraco e tantas outras. Mas ainda precisa de muito mais e nós estamos trabalhando nisso”, disse. Ele avaliou, também, que a licitação ter sido vencida por empresas alegretenses é muito positiva, pois gera trabalho e renda na cidade e os recursos investidos ficam nela, fazendo a economia local girar.

As ruas Açucenas, Timbaúva, Vereador Carbonel, Colômbia, Simplício Jaques (entre a vereador Carbonel e Adolfo Souto Correa), Euclides Brás, Fetzalan de Almeida, Santana, Dr. Ilson de Sousa Nunes, Álvaro Kruel e Praça José Wisintainer são de emenda parlamentar do deputado Afonso Motta.

A rua Vinte de Setembro tem dois trechos. Entre a avenida Dr. Lauro e Dr. Quintana são de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi, enquanto o trecho entre Bento Manoel e Dr. Lauro Dornelles provém de emenda do deputado federal Paulo Pimenta, que também destinou verba para a Simplício Jaques (entre a vereador Carbonel e General Sampaio).

O total de investimento é de RS 3.678.114,40, sendo R$ 2.639,387 de repasses e R$ 1.038,727,40 de contrapartida de recursos próprios da Prefeitura de Alegrete.

A rua Coronel Antônio Freitas Valle, entre a Maximino Marinho e Hernane Schimitz tem emenda parlamentar do deputado Carlos Gomes e as ruas Barão do Rio Branco, entre a Eurípedes Brasil Milano e Emílio Zuñeda e Manoel Lino dos Santos são emendas parlamentares do deputado Lucas Redecker.