UABA realiza festa das crianças e escolha da Boneca Viva

Estamos na semana da criança e muitas entidades e empresas realizam atividades para homenagear os pequenos. É com o objetivo de congregar esse público que a UABA vai realizar uma atividade especial, no próximo dia 15 de outubro. Na frente da sede da entidade, na Rua 20 de setembro, será realizada uma festa para as crianças, com pinturas, lanche festivo, atracões musicais e muita diversão.

Junto, acontecerá a escolha da Boneca Viva 2023 nas categorias: bebê simpatia, menino e menina, boneca dente de leite, boneca viva, miss infantil e mister infantil. As inscrições podem ser feitas pelos fones: 999 563422 ou pelo 9990 14121. A diretoria da entidade das associações de bairro convida pais ou resposáveis para participarem levando seus filhos para um dia de muita alegria.