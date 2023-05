Prefeitura de Quaraí abre concurso público para 226 vagas

Foram abertas as inscrições para o concurso Prefeitura de Quaraí, destinado a preencher 226 vagas em seu quadro de pessoal e formação de cadastro de reserva. Com ingresso pelo regime estatutário, com salário de até R$ 11,7 mil, o certame oferece oportunidades em diferentes cargos, abrangendo profissionais com todos os níveis de formação escolar.

As inscrições para o processo seletivo serão recebidas exclusivamente pelo site da Fundação La Salle (www.fundacaolasalle.org.br/concursos), banca organizadora, até às 17h do dia 6 de junho de 2023. A taxa de participação custa R$ 80,00 para os cargos de nível fundamental; R$ 110,00 aos de nível médio e técnico; e R$ 150,00 aos que exigem diploma superior.

Distribuição das vagas

Nível fundamental

Atendente de Berçário (20)

Cozinheiro (12)

Motorista (9)

Operador de Máquina (4)

Servente (14)

Nível médio

Agente de Trânsito (11)

Monitor Escolar (30)

Nível técnico

Técnico em Eletricidade (2)

Técnico em Topografia (1)

Técnico em Enfermagem (15)

Técnico em Informática (4)

Nível superior

Professor Área 1 – Anos Iniciais (7)

Professor Área 1 – Educação Infantil (30)

Assessor Jurídico (2)

Assistente Social (6)

Contador (2)

Dentista (9)

Educador Físico (2)

Enfermeiro (6)

Engenheiro Civil (2)

Farmacêutico (2)

Fonoaudiólogo (1)

Fisioterapeuta (6)

Geólogo (1)

Médico Pediatra (1)

Médico Neurologista (1)

Médico Veterinário (1)

Médico Clínico Geral (4)

Médico ESF (4)

Professor de Língua Portuguesa (1)

Professor de Língua Inglesa (1)

Professor de Educação Física (2)

Professor de Ensino Religioso (2)

Psicopedagogo (2)

Psicólogo (7)

Terapeuta Ocupacional (2)

Etapas do concurso

A seleção será composto por diferentes etapas, sendo a prova objetiva a primeira delas, com caráter eliminatório e classificatório. O exame está marcado para 23 de julho e será composto por 40 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas como Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa, Legislação e Raciocínio Lógico.

Além disso, alguns cargos específicos, como Motorista, Operador de Máquinas, Técnico em Eletricidade e Técnico em Topografia, exigirão a realização de provas práticas, que avaliarão os conhecimentos práticos e habilidades dos candidatos relacionados às funções inerentes ao cargo.

Haverá, ainda, prova de títulos de formação acadêmica de pós-graduação para cargos específicos de Professor, com caráter classificatório apenas. Serão considerados títulos de Especialização ou MBA (Lato Sensu), Mestrado (Stricto Sensu) e Doutorado (Stricto Sensu), desde que estejam diretamente vinculados à área de atuação do cargo.