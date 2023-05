Avenida Freitas Valle está ganhando formas de cartão postal da cidade

Uma das principais melhorias planejadas é a instalação de piso podotátil, que visa melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. Esse tipo de piso tem a função de alertar possíveis desníveis existentes no chão, proporcionando maior segurança e autonomia para os pedestres com essa necessidade específica.

Além disso, o projeto abrange a remoção de toda a estrutura antiga do canteiro central, que estava em estado de degradação, e a reestruturação das calçadas adjacentes. A deterioração das calçadas é um problema comum em muitas cidades, o que compromete a segurança e a mobilidade dos pedestres.

O investimento total para a realização desse projeto é de R$ 60.721,17, e os recursos estão sendo providos pelo Fundo Municipal da Iluminação Pública.A iniciativa demandará contrapartida financeira do Município.

Uma etapa que já foi concluída é o plantio de grama nas laterais do passeio central da avenida. A grama foi trazida de Santa Maria e contribuirá para o embelezamento do local, além de proporcionar um ambiente mais verde e agradável para os pedestres. Quando o projeto estiver totalmente concluído, as pessoas não apenas andarão pela restaurada avenida, mas desfilarão por um espaço revitalizado e moderno.

A última etapa do projeto contempla a colocação de bancos ao longo do canteiro central, proporcionando áreas de descanso e convívio para os transeuntes. Além disso, serão realizados cuidados especiais com o paisagismo do local, tornando-o ainda mais atraente e acolhedor.