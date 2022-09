Prefeitura e grupo chinês assinam carta de intenções para investimentos em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete em extensa agenda na Expointer, na cidade de Esteio, deu mais um importante passo na intenção de atrair investimentos de um grupo asiático no Município.

Na última segunda-feira (29), o prefeito Márcio Fonseca do Amaral juntamente com o vice Jesse Trindade Santos, se reuniram com o grupo chinês UMEX.

O encontro ocorrida na Casa do Alegrete, foi selado com assinaturas em uma carta de intenções para instalação dos asiáticos em Alegrete. O presidente da FAMURS, Paulinho Salermo, presenciou o ato na Casa do Alegrete.

É a segunda reunião articulada com a comitiva chinesa, que quer ampliar as negociações com o Brasil e, em particular, com o Rio Grande do Sul.

Alegrete largou na frente e se destacou pela localização geográfica e por ter produtos que são de extrema relevância para a China, como soja, arroz e carne.

Segundo o vice-prefeito, a comitiva de empresários chineses estive na terça-feira (30), em São Paulo, onde manteve uma reunião com a direção do Marfrig para avançar nessas negociações.

O prefeito Márcio Amaral, adiantou que estão bem adiantadas as tratativas, e esperançoso num desfecho positivo, o que incrementaria a economia da cidade.

Fotos: PMA