Prefeitura e RGE se comprometem a reduzir o emaranhado de fios nas ruas

Por meio das secretarias de Planejamento, Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), em parceria com a RGE, será realizada uma ação junto as empresas que utilizam o compartilhamento de postes da concessionária, a fim de realizarem as adequações necessárias dos condutores de acordo com os padrões técnicos.

As empresas serão notificadas a participar da ação que acontecerá no mês de março. O convite será realizado pelas fiscalizações da Prefeitura e da RGE, organizadoras do mutirão.

O prefeito em exercício, Jesse Trindade, garante que além de proporcionar mais seguranças às pessoas, evitando acidentes, as ações irão melhorar a estética da cidade, ao proporcionar a fiação dentro do padrão e normas técnicas.