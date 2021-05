Prefeitura e Sebrae realizam lançamento do Programa Cidade Empreendedora

Compartilhe















Na manhã da última segunda-feira, 03, no Centro Administrativo Municipal, por meio de uma reunião on-line, foi lançado o Programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande Do Sul (SEBRAE-RS).

O Programa Cidade Empreendedora tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico e fomentar o empreendedorismo. A sua missão é engajar gestores e servidores públicos na melhoria do ambiente de negócios e na promoção de políticas públicas para apoio e fortalecimento do empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. O programa terá duração de 2 anos e a atuação prática nos municípios acontece através da implementação de soluções através do SEBRAE RS.

Participaram da reunião o diretor do SEBRAE-RS Sr. André Godoy, o gerente do SEBRAE – Regional Campanha e Fronteira Oeste Ângelo Aguinaga, a gerente de Políticas Públicas Janaina Zago, os gestores do SEBRAE-RS, o vice-prefeito Jesse Trindade e o prefeito Márcio Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade destacou a importância do programa e do SEBRAE para o fomento ao empreendedorismo. “Esse é um programa que traz grandes contribuições, pois ele aborda pontos importantes como a educação empreendedora que é um fundamental para o desenvolvimento e a geração de oportunidades, estamos muito felizes em desenvolver esse projeto”, destacou o vice-prefeito.

O prefeito Márcio Amaral destacou a parceria com o SEBRAE e o papel importante do programa como ferramenta na retomada da economia. “Estamos muito satisfeitos em ser um dos dez municípios do Estado que está aderindo a esse programa tão relevante e que tem tanto a nos oferecer. Tenho certeza que esta é uma grande oportunidade para o desenvolvimento e inovação em nossa cidade”, destacou o prefeito.