Prefeitura “nos bairros” vai à Zona Leste nesta quarta-feira

A ação será realizada na EMEB Antônio Saint Pastous de Freitas, das 8h às 13h, com a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade e dos secretários municipais.

A iniciativa consiste na descentralização dos serviços da administração municipal. Com a presença dos representantes das secretarias, serão realizadas obras de manutenção e reparos, assim como ouvidas as demandas da população dos bairros.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social disponibilizará equipes do Cadastro Único, do PETI, do projeto Família Acolhedora, do CRAS Leste, do Criança Feliz, do Conselho Tutelar e do Acessuas, bem como a Campanha do Agasalho.

A pasta da Saúde marcará presença com sua equipe, através da van do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), verificando a pressão arterial, HGT e realizando testes rápidos (HIV, Sífilis, hepatite B e C), com o ônibus itinerante, disponibilizando atendimento médico e odontológico, e com o setor de epidemiologia, responsáveis pela vacina da gripe (H1N1). A equipe do Samu Mental, de redução de danos e da Vigilância Sanitária.

A Secretaria de Infraestrutura será representada pelos setores de Bueiros, Construção, Iluminação, Limpeza Pública e de Patrolamento e Encascalhamento de Ruas. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo marca presença através do Procon, do Balcão do Empreendedor (MEI), além de tratar de microfinanças.