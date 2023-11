UTI Neo é um serviço especializado que tem a admiração e o permanente apoio da comunidade

Uma oportunidade não apenas para sensibilizar a sociedade sobre os desafios enfrentados pelos bebês prematuros e suas famílias, mas também para destacar iniciativas e estruturas cruciais nesse contexto, como a UTI Neonatal de Alegrete.

Sob a liderança dedicada da Dra. Marilene Campagnolo, a UTI Neonatal de Alegrete destaca-se como um bastião de cuidados especializados para os recém-nascidos que enfrentam os primeiros desafios da vida em condições adversas. A equipe, composta por profissionais altamente qualificados, trabalha incansavelmente para garantir o bem-estar dos bebês prematuros, oferecendo suporte médico, tecnológico e humano essencial para a sua saúde.

A Dra. Marilene Campagnolo, com sua vasta experiência e comprometimento com a neonatologia, desempenha um papel fundamental na orientação da equipe e na implementação de práticas inovadoras que visam melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pequenos pacientes. Sua dedicação à causa da prematuridade é evidente não apenas em seu papel como coordenadora da UTI Neonatal, mas também em seu engajamento em atividades educativas e preventivas na comunidade.

Além do compromisso da equipe médica, a UTI Neonatal de Alegrete conta com o apoio imprescindível do Grupo Voluntários, cuja presidente é Vanessa Moura, uma mãe que compreende de perto os desafios enfrentados por famílias com bebês prematuros. Vanessa Moura, com sua experiência pessoal, lidera o grupo com empatia e determinação.

O Grupo Voluntários não apenas oferece suporte emocional, mas também desempenha um papel crucial na arrecadação de recursos e na promoção de campanhas de conscientização, contribuindo para a melhoria contínua da UTI Neonatal. Neste Novembro Roxo, é fundamental reconhecer não apenas a importância da conscientização, mas também valorizar as iniciativas concretas que fazem a diferença na vida dos bebês prematuros e suas famílias.