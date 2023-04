Prefeitura realiza a 1ª Semana de Prevenção de acidentes no Trabalho

A Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), em parceria com o Conselho de Meio Ambiente, com o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Oeste – e com as secretarias de Promoção e Desenvolvimento Social, de Saúde e de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, realiza a 1° Semana de Prevenção de Acidentes no Trabalho no município – SPAT.

A iniciativa visa conscientizar o maior número de servidores a respeito da importância da prevenção de acidentes, da segurança e da qualidade de vida no local de trabalho e fora dele.

Serão promovidos treinamentos e formações aos servidores da coleta de resíduos sólidos, garis, motoristas, operários e envolvidos no serviço. No sábado, dia 29/04, o evento será realizado na Sede do Clube Atlético Municipal, no Balneário Caverá.

Abaixo, confira a programação:

Quarta-feira (26/04)

10h30 – Recepção

10h45 – Abertura Oficial da Semana

11h15 – Palestra Inteligência Emocional: Sandro Libardoni

12h – Dinâmica ou ginástica laboral

12h30 – Coffee Break

13h – Sorteio de brindes

Quinta-feira (27/04)

10h30 – Recepção

10h30 – Palestra / CEREST Oeste

Tema: “Prevenção de acidentes e primeiros socorros” – Enf. Bibiana Pedroso.

“Ergonomia” – Fisioterapeuta Adriana Diniz.

11h30 – Palestra / Guarda Municipal

Tema: “Direção Defensiva: cuidados no trânsito” .

Diretor da Guarda Municipal Rogério.

12h – Dinâmica

12h30 – Coffee Break

13h – Sorteio de brindes

Sexta-feira (28/04)

10h30 – Recepção

10h45 – Palestra / Saúde

Saúde Mental e qualidade de vida no trabalho – SPDS.

(Psicóloga Thaís Campos da Cunha).

11h30 – Palestra / Secretaria de Saúde.

Tema: Álcool e drogas – (CAPS AD)

Tema: DST’s – (SAE)

10h às 12h – SAE: Vacinas, testes e etc.

12h30 – Lanche

13h – Sorteio de brindes

Sábado (29/04) – Sede Clube Atlético Municipal

10h30 – Recepção

10h45 – Palestra Show

11h30 – Entrega de Certificados e Sorteio Final

12h – Almoço