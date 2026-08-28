Prefeitura retira lixo de galerias para minimizar os efeitos de enxurradas em Alegrete

Já visando as previsões de chuvas durante a primavera e verão na região, e como atividade que ajude as águas da chuva escoar melhor, uma equipe da Secretaria de Infraestrutura de Alegrete realiza o trabalho de limpeza de caixas e bocas de lobo.

Esse é um trabalho contínuo da Secretaria de Infraestrutura e contribui para a eficiência da drenagem urbana e reforça a importância da conscientização da população.

Durante a execução dos serviços, foram retirados diversos tipos de resíduos que estavam acumulados no interior das galerias, entre eles garrafas PET, garrafas de vidro, plásticos, embalagens e outros materiais descartados de maneira inadequada. A presença desses materiais pode provocar entupimentos, obstruções e redução da capacidade de escoamento das águas, prejudicando o funcionamento do sistema de drenagem e podendo contribuir para alagamentos em períodos de chuvas intensas.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Infraestrutura, segue realizando serviços de manutenção, reparo e limpeza de galerias de drenagem em diferentes regiões da cidade. Nesta semana, a equipe responsável pelos serviços de galerias, canaletas, sarjetas e demais estruturas de drenagem urbana realizou trabalhos de manutenção e limpeza de galerias no Bairro Centro, com o objetivo de garantir o adequado funcionamento do sistema de escoamento das águas pluviais e preservar a infraestrutura urbana.

Diante dos inúmeros materiais encontrado na limpeza das galerias, é de suma importância mostrar à população a realidade encontrada nesse serviços. A manutenção da infraestrutura urbana não depende somente do trabalho realizado pelo Poder Público, mas também da conscientização e da colaboração de toda a comunidade, observa o Secretário Antônio Carlos Gomes

O descarte incorreto de resíduos nas ruas, calçadas e demais espaços públicos pode fazer com que esses materiais sejam carregados pela chuva para os sistemas de drenagem, ocasionando problemas que poderiam ser evitados com atitudes simples, como a correta separação e destinação dos resíduos.

A Secretaria de Infraestrutura mantém suas equipes atuando diariamente em diferentes pontos de Alegrete, realizando melhorias, manutenções, reparos e adequações na infraestrutura urbana, buscando tornar o sistema de drenagem cada vez mais eficiente. E além do trabalho permanente das equipes, é fundamental que a população faça a sua parte. Não jogue lixo nas ruas é uma atitude simples, mas que contribui diretamente para o bom funcionamento das galerias e para a conservação da cidade.