Prefeitura vai atender as comunidades de três bairros nesta terça-feira

Nesta terça-feira, dia 20, os bairros Prado, Progresso e Vila Grande terão a oportunidade de receber o programa “Prefeitura nos Bairros”, uma iniciativa que visa descentralizar os serviços da administração municipal e aproximá-los da população. O evento ocorre na Escola Menino Deus, das 7h30 às 13h30, e contará com a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade e de representantes das secretarias municipais.

O principal objetivo do programa “Prefeitura nos Bairros” é levar os serviços públicos diretamente para as comunidades, oferecendo atendimentos, obras de manutenção e reparos, além de possibilitar um espaço de diálogo e interação entre os moradores e a administração municipal. Durante o evento, diversas secretarias estarão presentes para ouvir as demandas e sugestões dos cidadãos, promovendo uma participação cidadã mais ativa e buscando soluções conjuntas para as necessidades locais.

Uma das secretarias que participam ativamente do evento é a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, que disponibilizará equipes do Cadastro Único, do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do projeto Família Acolhedora, do CRAS Leste (Centro de Referência de Assistência Social ), do Criança Feliz, do Conselho Tutelar e do Acessuas. Além disso, promoverá a Campanha do Agasalho, arrecadando roupas e agasalhos para a população carente.

Já o Meio Ambiente vai oferecer a Coleta de Resíduos Eletrônicos, uma ação com o objetivo de incentivar o descarte correto desses materiais, evitando danos ao meio ambiente e à saúde da população.

A Secretaria de Finanças aproveitará a oportunidade para disponibilizar consultas relacionadas ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), dívida ativa e cadastro imobiliário, facilitando o acesso às informações fiscais e tributárias para os moradores.

A área da saúde também terá representação significativa no evento. Uma equipe de profissionais estará presente, utilizando a van do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) para verificar a pressão arterial, realizar testes rápidos de HIV, Sífilis, hepatite B e C, além de fornecer atendimento médico e odontológico. O setor de epidemiologia estará presente para a aplicação da vacina da gripe (H1N1), e as equipes do Samu Mental, de redução de danos e da Vigilância Sanitária também estarão presentes.

Orientações sobre plantio, possibilitando encomendas de mudas frutíferas e a equipe de arborização para realizar podas, garantindo o desenvolvimento sustentável e o cuidado com o meio ambiente, será realizado por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Outra equipe que também faz parte do evento é da Secretaria de Infraestrutura que estará representada pelos setores de bueiros, construção, iluminação, limpeza pública e de patrolamento e encascalhamento de ruas, visando melhorar a infraestrutura dos bairros e garantir um ambiente mais seguro e adequado para a população. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo também se apresentará por meio do Procon, oferecendo suporte aos consumidores, e do Balcão do Empreendedor (MEI), promovendo informações e orientações para indivíduos microempreendedores. Além disso, serão abordadas questões relacionadas a microfinanças.

A Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Administração e de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania também participa do evento, apresentando seus projetos e esclarecendo dúvidas junto à população. Essa integração entre as secretarias busca proporcionar um espaço de diálogo e interação entre a comunidade e a administração pública, fortalecendo a participação cidadã e buscando soluções conjuntas para as necessidades locais.