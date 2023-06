40tinhas conhece seus primeiros semifinalistas

Neste sábado(17), ocorreu mais uma rodada da primeira copa(LAF) de futebol alegretense. A rodada foi marcada pelas homenagens ao desportista Evandro Da Silva Farias(Zezé) que faleceu na última sexta-feira(16) vítima de um acidente fatal de carro em Caxias do Sul.

Dentro de campo o clima foi quente, o primeiro confronto das quartas de finais foi entre AABB e União, uma partida marcada pelo equilíbrio no meio campo, nenhuma das duas equipes levou muito perigo ao gol adversário, até que a defesa do União falhou e Vaguinho abriu marcador para equipe canarinho. No começo do segundo tempo, João Francisco da equipe da Vila Isabel empatou o jogo com um gol relâmpago na saída da etapa final, minutos depois AABB pulou na frente do marcador novamente com “tucano” número 20.

No Apagar das luzes do jogo, o zagueirão Márcio do União deixou tudo igual levando a partida para as penalidades. Na Cobrança da marca da cal a equipe da Associação Atlética Banco do Brasil venceu por quatro a dois, garantindo vaga às semifinais da competição

No segundo confronto, uma disputa acirrada entre Centenário e Serceva, um jogo muito movimentado para ambos os lados. O primeiro tempo teve inúmeras chances de gol, porém os goleiros estavam em uma tarde iluminada e o placar não saiu do zero.

No segundo tempo, o jogo ficou tão pegado que o zagueiro e capitão Anderson, do Centenário, foi expulso deixando sua equipe com dez todo resto do jogo. A Equipe do Serceva mexeu e jogou-se ao ataque, mas esbarrou na forte defesa do adversário que segurou como pode e levou a decisão para os pênaltis. No confronto final, a equipe tricolor do Serceva venceu por seis a cinco e garantiu seu passaporte às semifinais. A direção do torneio agradece o grande público presente no Estádio Municipal Farroupilha e convida no próximo sábado(24) assistir os outros confrontos.

Fotos: Renan Irizaga