Presépio vivo e emoção na festa de final de ano do TUIN do Lauro Dornelles

A Escola Estadual Dr Lauro Dornelles encerra o ano letivo de 2021 com muita emoção, alegria e sucesso, diz a diretora da maior Escola da Zona Leste, Mirza Nunes.

As turmas da Educação Integral TUIN encerram o ano letivo com grande aproveitamento. Os aproximadamente 200 alunos das 8 turmas da Educação Integral do 1° ao 5° ano, após dois anos de muitas dificuldades, não perderam a qualidade na aprendizagem.

Conforme a diretora, a escola obteve 100% de aprovação e isso se justifica em razão do trabalho de excelência efetivado pelos professores da escola, coordenados pela Supervisora Nina Nunes e a Orientadora Mirta Gonçalves que não mediram esforços quanto ao assessoramento. Mesmo nos momentos de aulas on-line e atividades impressas, as famílias sempre estiveram acompanhando seus filhos, o que resultou no percentual apresentado.

Ao encerrar as atividades foi realizado um show de apresentações. Canções natalinas, teatro e o maravilhoso presépio dos alunos dos 5° anos. Foi um grande envolvimento dos alunos e seus professores para vencer 2021 depois de muito tempo de pandemia.

Todo esse sucesso se deve à dedicação dos professores e as famílias. Encerramos desejando à comunidade escolar um Feliz Natal e um 2022 de muitas alegrias realizações e saúde.