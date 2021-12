Alegrete não assina aditivo do contrato de privatização da CORSAN

O prazo para os municípios assinarem o aditivo terminou no dia 16.

A lei 14026, do Marco Regulatório do Saneamento é muito clara no seu parágrafo primeiro do artigo 11-B: § 1º – Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata o caput deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa inclusão.

Nos contratos vigentes não há qualquer previsão de aumento de tarifa acima da inflação. No aditivo que foi passado às Prefeituras há previsão desta possibilidade a partir do ano de 2028. E aí fica a pergunta: a quem interessaria trocar um contrato já praticamente cumprido em suas metas, que não prevê aumento de tarifa por um outro que tem esta previsão, questiona o Sindiágua.

Alegrete não assinou o aditivo e, conforme o Prefeito Márcio Amaral, em primeiro lugar porque não houve avaliação suficiente e não há aprovação da Câmara. Em segundo lugar, como o contrato está não oferece benefícios ao município e numa eventual privatização, ficaríamos amarrados até 2062 e isso é muito tempo para um serviço essencial, considera.

Paulo Renato Souza, da Corsan de Alegrete e que integra o Sindiágua, informa que dos 317 municípios que tem contrato com a Corsan no RS apenas 6% assinaram o aditivo.

O Prefeito informou que Alegrete é o 32º Município mais rentável à Corsan no Estado. Disse, ainda, que tem várias empresas privadas interessadas em explorar os serviços de água no Município, mas isso tudo tem que ser muito bem avaliado visto que é serviço essencial a toda população.

Entre os benefícios para as prefeituras que assinarem os acordos dentro desse cronograma, a Corsan cita o direito a ações da empresa que serão monetizadas no IPO (oferta pública inicial), contrato juridicamente adequado ao novo marco brasileiro do saneamento, permanência até 2027 das tarifas atuais, atualizadas apenas pelo IPCA, e formalização de um plano de obras certificado por consultoria independente.