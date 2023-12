Nery, o professor projetista com foco no universo da dança

Mas em 1988, sua vida artística se transformou radicalmente através do Dança Alegre Alegrete quando foi convidado pela produção do evento para participar das oficinas de danças Afro realizada pelo ator, dançarino e bailarino Rubens Barbot do Rio de Janeiro, que veio participar do Dança Alegre.

Ele tinha um grupo formado por 20 dançarinos que se chamava Grupo Dançafro. Após fazer sete dias de oficinas de danças africanas, ganhou a oportunidade de participar do já consagrado festival Dança Alegre Alegrete. O convite simbolizou o reconhecimento pelo trabalho que presta a comunidade.

Maria Waleska Van Elden, curadora do festival alegretense pinçou o talento para a dança de Nery, e convocou para uma apresentação, lhe ofertando uma bolsa de estudo na escola de dança por dois anos. Lá ele aprendeu outras técnicas como a dança clássica o jazz e a dança contemporânea.

Nascido em Palmeiras das Missões, ele desembarcou em Alegrete, no ano de 1983. Após o serviço militar obrigatório se tornou um profissional na área da dança morando na casa na época do sargento Orvandil, fez teatro, capoeira e também desenhos artísticos, publicitários e decorações.

Em 1993, foi contratado pela prefeitura através da secretaria de educação e cultura para ministrar oficinas de danças e teatros para alunos das escolas municipais. Iniciou a faculdade de Educação Física Licenciatura em 2015 e se formou em 2019.

“Trabalho na área de esportes, mais continuo com minhas aulas de danças, através de projetos culturais que realizo na cidade e região. Me sinto realizado e feliz pelo retorno do Dança Alegre Alegrete e orgulhoso por tudo que conquistei até agora”, resume.

Claudemir Nunes Nery, mais conhecido como Nery foi presidente do Bloco Em Cima da Hora de 1983 a 1986, ganhou carnaval, passista nato, ele sabe tocar todos instrumentos de percussão. E foi justamente com ele, em pleno Dança Alegre 2023, onde esteve na organização que ele concedeu a entrevista para o Portal Alegre Tudo.

Confira o bate-papo:

Portal: Qual a sensação depois de oito anos retornar em mais um Dança Alegre Alegrete ?

O Dança Alegre sempre foi um dos maiores eventos e começou com festivais de danças, reunindo grupos locais e comunidade escolar de Alegrete, Venho desde a dança folclórica, nativista, dança contemporânea, hip-hop, dança afro e também o teatro. Minha emoção neste retorno foi algo indescritível.

Portal: Entre tantos festivais, qual a lembrança inesquecível pra ti ?

Com certeza foi dentro do Dança Alegre. Além de participar do festival eu aprendi muito com oficinas e técnicas de danças, instrumentos e percussão. Dentro do festival já fui produtor de palco e coordenador do Dança Alegre Alegrete.

Portal: Como estão teus projetos. Quais foram desenvolvidos neste ano ?

Meus projetos continuam e com minha formação no curso de Educação Física consegui realizar atividades esportiva. Estou com projetos onde desenvolvo o teatro, capoeira e aulas de ritmos de danças. Esse ano eu fiz vários trabalhos oferecendo oficinas e aulas no comércio, bairros, vilas e escolas aqui em Alegrete e cidades da região também.

Portal: O ano 2024, está logo aí. Qual a primeira atividade que tu pretendes ofertar para comunidade ?

O novo ano está chegando. Minha primeira atividade que eu vou fazer já está confirmado: oficinas de expressão corporal e teatro, aos surdos e mudos a partir de janeiro. Depois quero realizar um trabalho com alunos do curso no IFFar, com atividades de artesanato e pinturas em murais em torno da faculdade com os alunos do curso.

Portal: Muito se fala em dança. O que significa dança?

A dança significa expressar sentimentos, Através dos movimentos, técnicas contemporâneas que o corpo nos proporciona e dizer através de gestos.

Portal: Como professor como tu analisas a falta dessa atividade em muitas escolas ?

Eu fico muito incomodado com a falta dessas atividades nas escolas porque algumas tentam fazer atividades, mas não tem professores capacitados para exercer essas atividades. Eu antes de fazer minha faculdade de educação física já vinha trabalhando com atividades culturais e artísticas desde a década até ser reconhecido.

Portal: Qual foi função nesta edição do Dança Alegre Alegrete ?

Fui convidado pela minha história. Foi um reconhecimento por todos os festivais que dirigir e participei. Então para mim foi uma tremenda satisfação reviver com emoção o tanto que a dança me proporcionou. Fiquei super feliz, foram dias extensos de muito trabalho, mas tudo foi compensador.

Portal: Qual a mensagem do professor Nery para comunidade alegretense continuar prestigiar o Dança Alegre?

Minha mensagem é que a comunidade precisa incentivar o retorno do festival. Muitos não acreditavam que haveria esse retorno. Foram muitos anos sem o evento, mas acreditem, ele veio para ficar e por isso peço que a comunidade prestigie sempre. Nossa comunidade merece a continuação desse grande espetáculo. Então retornou para ficar.