Previsão de frio e até geada para os próximos dias em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Para os próximos dias as temperaturas deverão ser bem frias, com mínimas típicas da estação de inverno que, oficialmente, só entra no mês de junho.

Comovente homenagem a Nono, Valdenir dos Santos, vítima de infarto fulminante

Por exemplo, mesmo ainda em maio, Alegrete terá um frio de 2ºC de mínima nos próximos dias.

As lojas de confecções e calçados de inverno estão na expectativa de melhorar as vendas, nesses primeiros frios mais fortes aqui na cidade.

Intriga entre colegas de trabalho para no plantão da DP

Um setor que começa melhoar as suas vendas são as lojas de aquecedores, assim como as lenheiras para quem gosta de fazer fogo em fogões a lenha ou em lareiras.