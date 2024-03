Emoção na formatura das mulheres do curso de azulejista e pintura da ONG Amoras e Unipampa

Um momento especial e de muita emoção foi protagonizado pelas 25 mulheres que concluíram o curso do Projeto Construindo Daianas. A atividade foi idealizada pela ONG Amoras em parceria com a UNIPAMPA. A entrega dos certificados do curso de pintura e azulejista aconteceu em solenidade, na noite do dia 7, no Centro Cultural. O juiz da Vara Criminal, Dr Rafael Echevarria Borba, participou do ato.

Como era um momento único houve aprensentação de teatro às formadas e os convidados que se fizeram presentes.

Desde o tempo de espera para ser chamada para receber o certificado era visível perceber o quanto estavam felizes pela oportunidade de se capacitar em profissões com demanda na área de construção civil, não só em Alegrete, mas em qualquer parte do país.

E cada uma que recebeu o certificado vibrou por saber o quanto aproveitaram esta oportunidade que ja abriu portas no mercado de trabalho local.

Construindo Daianas surgiu pela vontade de estudantes do Curso de Engenheria Civil da Unipampa, quando uma colega morreu de Covid na pandemia. As mulheres do curso começaram a escrever o projeto para beneficiar só mulheres. A ONG Amoras selecionou as mulheres sem emprego, em situação de mais vulnerabilidade e no total 25 realizaram o curso de azulejistas e de pintura.

Integrantes da ONG AMORAS- Alegrete

Os custos para este projeto, de acordo com Letícia Biachi Rosso, vice- presidente da ONG Amoras, vieram das multas de condenações criminais. Vários projetos entraram em concorrência e, dentre os selecionados, esteve o Construindo Daianas que recebeu um valor de 39 mil, que ajudou as alunas a fazer esse curso de profissionalização na área da construção civil. Elas aprenderam com professores da Unipampa a parte teórica e prática dessas duas atividades.

Este é o quarto curso, gratuito, voltado apenas para mulheres e realizado pela ONG Amoras.