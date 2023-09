Primavera traz vida e cores à cidade após dias chuvosos

Share on Email

No último sábado, dia 23, a primavera fez sua entrada triunfal, marcando o início oficial de uma estação que muitos anseiam. Essa estação, conhecida por seu cenário verdejante e flores perfumadas, trouxe um toque de vitalidade à rotina diária. Apesar dos recentes dias chuvosos que marcaram Alegrete, nesta quarta-feira, finalmente, todos foram agraciados com um dia ensolarado e belo, realçando ainda mais a beleza intrínseca dessa época do ano.

Um simples passeio pelo centro da cidade revela o cenário encantador que a primavera trouxe consigo. Pais acompanhados de seus filhos aproveitam o sol radiante, criando momentos especiais em meio à natureza revigorada. Na Praça Getúlio Vargas, alunos da Escola Freitas Vale desfrutaram do ar puro oferecido por essa estação, na companhia de seus professores.

Além de sua beleza cênica, o período também marca o momento ideal para o plantio de diversas culturas, que serão colhidas no verão. O ditado de que “tudo o que se planta, cresce” ganha vida durante esses meses, incentivando agricultores locais a preparar o solo para uma futura colheita abundante.

Ao longo de vários pontos da cidade, a primavera se revela em toda a sua majestade, encantando os olhos de todos que a contemplam. A estação lembra da renovação e da promessa de dias luminosos que estão por vir.