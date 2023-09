Alegretenses encerram Brasileiro da 2ª divisão de basquete em cadeira de rodas em quinto lugar

Matheus, um jovem mestre da parrilla deixou Alegrete para grandes desafios em SP

A equipe de Santa Cruz do Sul encerrou a competição nacional na quinta colocação. O Brasileiro foi disputado entre os dias 17 e 22 deste mês no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. Eliandro e Juliano reforçaram o time da Aspede e mais uma vez acrescentaram experiência no currículo da dupla, que representou o município na importante disputa nacional.

A vaga para a próxima edição está garantida. O título ficou com a Apac de Cascavel, que venceu a Andef Cobras, do Rio de Janeiro na decisão. Foi a melhor colocação de uma equipe gaúcha, na história da competição.

O evento teve participação de 12 (doze) equipes de todas as regiões do Brasil, onde apenas 4 (quatro) equipes subiriam para a elite do campeonato nacional. Comandanda pelo Técnico Celso Bobrowski, a Aspede/UniCo jogou 6 (seis) partidas, contra as equipes Andef Cobras/RJ, Apac Cascavel/PR, Pantanal sobre rodas/MS, Coiotes/PA e ADDF/PE, vencendo quatro partidas e sofrendo apenas duas derrotas, sendo estas, para as equipes finalistas do campeonato, Andef Cobras/RJ e Apac Cascavel/PR.

Com a grande atuação, o Clube garantiu sua participação na competição do ano que vem, onde buscará a tão sonhada vaga na elite do campeonato.

Fotos: divulgação