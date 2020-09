Primeiro dia da Expresso agrada usuários do transporte coletivo

Compartilhe









O primeiro dia da empresa Expresso Fronteira D`Oeste que assume o serviço de Transporte Coletivo em Alegrete provocou expectativas nos usuários.

Com oito linhas, a empresa começou cedo o transporte coletivo de alegretenses que dependem desse meio para se deslocar de bairros para o centro onde trabalham ou para fazer outros serviços. Sem alteração nos horários as linhas são: Vila Piola/Vila Nova, Polivalente/Prado/Ibirapuitã, João XXIII/Nova Brasília/Medianeira, Prado/Santa Casa, Vera Cruz Santos Dumont, Vera Cruz/Dr. Romário, Favila/Terminal e Terminal/Nova Brasília.

A reportagem foi às ruas para saber como estava o serviço.Em dois dos principais pontos do centro de Alegrete – no Terminal e Rua General Sampaio usuários comentaram sobre o primeiro dia de atividade da nova empresa.

Ana Cristina Fernandes que trabalha como diarista, pegou a linha João XXIII comentou que passou no horário e que, por enquanto, aprova o serviço.

O aposentado Cedeni Matos, do bairro Macedo, disse que gostou porque não atrasou e os ônibus são bons e espera que continue assim.

Ariane Freitas, estagiária da EMEI Mário Quintana, que pegou a linha terminal Nova Brasília veio do bairro Nilo Gonçalves falou que atrasou um pouco, mas que os carros são bons.

A diarista Vanusa Machado, também foi uma que comentou estar satisfeita com a empresa que passou às 7h 40min em seu ponto de origem no bairro Saint Pastous. -Para nós que dependemos de ônibus o importante é não atrasar e não estragar no percurso.

Alguns observaram que por serem menores que outros que faziam as linhas é importante que a empresa observe o número de pessoas em pé, que dever ser de 15, agora no momento de pandemia. A nova empresa vai trabalhar direto com linhas até às 19h 30min.

Vera Soares Pedroso