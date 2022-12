Produção de trigo de Alegrete já supera a de 35 países

Share on Email

O maior município do RS com uma área de mais de 7. 800 mil km quadrados tem sua história marcada pela economia agropecuária.

Na área de produção agrícola novas culturas vem mudando a economia do Município. O que há mais de três anos era caracterizado apenas pela produção de mais de 50 mil ha de arroz, nitidamente vem mudando com a chegada das lavouras de soja que tem previsão de cultivo de 100mil ha para 2023.

E o crescimento do setor não para, visto que por aqui é grande o potencial de terras produtivas, fazendo com que Alegrete desponte como a nova fronteira agrícola no Estado.

Mas um dado que realmente chama atenção é de que agora, o trigo também é uma realidade. E com uma produção estimada pela EMATER para esta safra, que está no final da colheita, seja de 43 mil toneladas do produto.

Esse número, apenas aqui do Município, supera de forma individual, a produção de 35 países. Para o secretário de agricultura e pecuária, Daniel Gindri Alegrete retoma a produção de trigo que ja teve de forma exponencial na dácada de 70. Gindri salienta que o Município pela sua extensão e capacidade de terras produtivas está se firmando como nova fronteira agrícola do Estado, com a vinda de produtores de várias regiões gaúchas para trabalhar aqui.

O produtor Leomir Lindoufo, da região das missões, é um dos que está em Alegrete há sete anos. Ele diz que o trigo é mais uma de suas atividades. Informa que hoje é um dois cereais mais procurados e além da soja nunca vai abrir mão do trigo que produz renda na parte no inverno. Acredita que a área plantada seria bem maior se não fosse a chuva em julho aqui em Alegrete, mas ele destaca a cultura em crescimento no município.

Confira a produção de trigo dos países com menos toneladas de Alegrete.

Territórios Palestinianos- 33 mil ton.

Eritreia-31 305 ton

Jordânia -31 150 ton

Coreia do Sul-28 778 ton

Uganda -22 951 ton

Chipre-22 831 ton

Moçambique- 17 088 ton

Malta-15 980 ton

Namíbia-13 924 ton

Níger-8 234 ton

República Popular do Congo-8 208 ton

Mauritânia- 7 718 ton

Taiwan-Burundi-7 357 ton

Equador-6 815 ton

Madagáscar-6 746 ton

Lesoto-6 746 ton

Angola-5 000 ton

Omã-4 000 ton

Colômbia-3 995 ton

Butão-2 777 ton

Montenegro-2 721ton

Chade-2 683 ton

Tailândia-2 354 ton

Honduras -1 742 ton

Somália-1 308 ton

Camarões-1 220 ton

Malawi-1 019 ton

Guatemala-885 ton

Suazilândia-797 ton

Venezuela-744 ton

Botsuana-577 ton

Emirados Árabes Unidos-140 ton

Kuwait- 82 ton

Catar- 45 ton