Professora do Demétrio cria sarcófagos nas aulas de história

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook



A professora de história da escola estadual, Demétrio Ribeiro, Lucia Divanir Dotto como sempre buscando inovar em suas aulas, desta vez, criou sarcófagos egípcios com alunos do 6º ano.

Ela explica que trata-se da produção de um pequeno sarcófago, isto é, uma funerária onde era depositado o corpo mumificado dos faraós e nobres do Egito Antigo.

Alunos confeccionando os sarcófagos

Para esta atividade foram utilizados um modelo de sarcófago e material para decorá-los com cores e símbolos da civilização egípcia.

Alunos confeccionando os sarcófagos

A exposição foi feita em sala de aula e cada educando teve que explicar os significados dos símbolos e cores utilizadas em sua criação, representado o Egito e sua arte. Desta forma, está prática serviu como um instrumento de avaliação diferenciado proporcionando um estudo, assimilação e validação do conteúdo de uma forma concreta e, acima de tudo prazerosa, salienta a professora Lucia Divanir .

Sarcófagos na aula de história do Demétrio Ribeiro

Ensinar e aprender sobre o Egito Antigo é fascinante. O interesse dos alunos do sexto ano pelo Egito foi muito legal. Eles se empenharam muito.