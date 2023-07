Professora do Oswaldo Aranha aposta no diferencial aos seus alunos nas aulas de educação física

Em relação as aulas de educação física sendo possível ver essa proposta na escola. As atividades são no ginásio da escola ou no pátio, quando não está muito frio ou chovendo.

A professora Quelem Baialardi busca alternativas para repassar aos seus alunos no horário das aulas de educação física. Além do futebol, vôlei, handebol, ela também aposta nos jogos de tabuleiros como dama e xadrez. Nos espaço improvisado dos vestiários do ginásio, alunos especiais aprendem xadrez. -Esse jogo ajuda na concentração e no aprendizado de Matemática e temos que buscar levar as mais variadas atividades aos nossos alunos, salienta. Destaca que muitos gostam e depois do aprendizado no jogo melhoram desempenhos em sala de aula.

Jogo de xadrez na aula educação física no IEEOA. Uma jovem que acompanhava a educadora física disse que não tem reclamação dos professores e só gostaria que investissem mais na escola que ama e quer ver reformada para que possam realizar mais atividades em todas as áreas de ensino. A participação dos pais ou responsáveis é fundamental para que essas crianças e jovens possam aprender ainda mais e saiam daqui com uma boa formação cidadã, destacou a equipe diretiva do Oswaldo Aranha, que em 2023, completou 94 anos em Alegrete.