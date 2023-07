Violento acidente, na rotatória, resulta em colisão contra parede de estabelecimento comercial em Alegrete

De acordo com informações da Guarda Municipal, as motoristas relataram que estavam passando pela rotatória no momento do acidente. A mulher de 43 anos que dirigia o Ford Ka seguia pela Praça General Osório em direção à Avenida Assis Brasil, enquanto a condutora de 36 anos do Palio estava subindo pela Rua Daltro Filho em direção à Praça.

No cruzamento da rotatória, ocorreu o impacto que resultou nos dois veículos parados sobre a calçada e colidindo contra a parede da casa, que atualmente é um estabelecimento comercial. Ambas as motoristas são habilitadas e a mulher que dirigia o Ford Ka foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido às dores no corpo.

Os Bombeiros foram acionados devido à presença de uma forte fumaça e a iminência de um incêndio no Ford Ka, logo após a colisão. A condutora que estava na Praça General Osorio afirmou que já estava passando pela rotatória quando foi atingida lateralmente pela motorista do Palio, o que fez com que perdesse o controle do veículo, levando-o a parar em cima da calçada e colidir na parede da casa. Por outro lado, a motorista do Palio relatou que também já estava na rotatória no momento do impacto.

Nas imediações do local, há um sistema de videomonitoramento que deverá auxiliar na elucidação dos fatos. A Guarda Municipal foi a primeira a chegar, porém, devido à lesão apresentada pela condutora do Ford Ka, a Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ambos os veículos ficaram em condições intransitáveis e seriam removidos por um guincho.