Professoras da Unipampa lançam E-book mulheres na computação no Brasil

A Unipampa de Alegrete tem dois cursos, o de Ciência da Computação e o de Engenharia de Software, que levam incontáveis programas e descobertas.

E uma situção importante que está sendo instigada por professoras desses cursos na Unipampa em Alegrete, é o fato de que são poucas mulheres que procuram esta formação, num ambiente ainda dominado por homens. E para incentivar que mais mulheres ingressem em cursos dessa área, três professoras da Universidade do Pampa de Alegrete criaram o E book Mulheres na Computação no Brasil, uma iniciativa do Projeto Enigma,. A publicação foi lançada no maior evento do gênero: o Congreso Brasileiro de Informática na Educação em Passo Fundo. O E -book é de autoria coletiva de três professoras que atuam no campus de Alegrete com relatos de outras profissionais da área no Brasil.

A professora Amanda Melo lamenta que ainda seja incipiente a participação de mulheres na computação do país.- Estamos trabalhando na perspectiva de incentivar que mais mulheres se formem e trabalhem na área, afinal essa área está em tudo, atesta.

As professoras que atuam nos cursos Ciência da Computação e Engenharia de Software da Unipampa que estão na publicação são: Alice Fonseca Finger, Aline Vieira de Mello e Amanda Meick Melo. As três integram a ação de extensão Gurias na Computação, projeto parceiro do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação(SBC).

Sobre o E-book

Ao ler este e-book, de autoria colaborativa, você terá a oportunidade de conhecer, em cada um de seus capítulos, mais sobre a vida de Camila Achutti , Claudia Bauzer Medeiros, Claudia Werner, Liane Tarouco, M. Cecília C. Baranauskas, Maria da Glória Guimarães, Sil Bahia e Valeria Menezes Bastos. Esses capítulos trazem informações sobre sua família de origem, família constituída, formação escolar (desde a educação básica até a pós-graduação) e mercado de trabalho.

Posfácio de Rute Vera Maria Favero

“Este livro assume um valor ainda mais expressivo, principalmente para jovens em geral, em especial, para as jovens mulheres, uma vez que o livro foi escrito apenas por mulheres e isso é significativo em si mesmo. Ainda existe uma desigualdade de gênero expressiva na literatura e nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, na sigla em inglês). Ao destacar as realizações dessas mulheres, o livro contribui para a promoção da igualdade de gênero, bem como para a diversidade e a inclusão nessas áreas.”

Comentado por Márcia Barbosa, doutora em Física, acadêmica na UFRGS:

“É um livro que transcorre elementos geracionais com pesquisadoras de diferentes faixas etárias. Em resumo, é um livro histórico, social e reflexivo, mas, acima de tudo, sobre a paixão do fazer científico e tecnológico.”

Parceria do ENIGMA com o Gurias na Computação