Com atraso na semeadura do arroz, Alegrete ultrapassa os 50% e corre contra o tempo

Os dados são tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural da autarquia, a partir de informações levantadas por seus Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates).

O município de Alegrete, inserido na regional Fronteira Oeste, que atingiu 73,93%, está com a semeadura atrasada em virtude da chuva. Dados colhidos no 9º NATE indicam que, da área estimada em 50.500 ha, o município atingiu 54% da área no levantamento feito no dia 9.

Conforme apurado com técnicos, a época ideal de semeadura é até 15 de novembro; após essa data, considera-se plantio fora de época, o que pode acarretar prejuízos no resultado final da safra. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a semeadura havia atingido 97% da área semeada na 3ª Capital Farroupilha.

De acordo com os dados divulgados pelo instituto no dia 9, a região da Fronteira Oeste já semeou uma área de 199.088 hectares, dos 269.305 hectares previstos para a safra de arroz. No entanto, a diretora técnica do Irga, Flávia Tomita, afirma que, no mesmo período do ano passado, o levantamento do Irga indicava 84,87% das áreas de arroz irrigado semeadas no RS.

A semeadura segue em ritmo mais lento devido às chuvas, diminuindo as janelas de semeadura. A Zona Sul, região orizícola com a maior evolução na área semeada, teve boas janelas em outubro, o que não ocorreu nas demais regiões.

A Região Central, com a menor área semeada, atingia, neste mesmo período do ano passado, 53,79% da área semeada. A previsão do tempo nos próximos dias indica instabilidade até o dia 18 de novembro, e há possibilidade de abertura de janelas maiores de tempo seco nas duas últimas semanas de novembro, acrescenta Flávia.

Fotos: reprodução