Casal vivendo em condições insalubres briga; mulher é ferida com garfo no pescoço

A Brigada Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal no bairro Capão do Angico, localizado na Zona Leste de Alegrete. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais se depararam com uma situação alarmante: um casal residindo em condições insalubres, cercado por fezes, urina e roupas sujas.

A vítima, uma mulher de 19 anos, relatou aos policiais que a situação se agravou após uma discussão com seu namorado, culminando em agressão. Segundo seu relato, o homem a teria agredido com um garfo no pescoço. Diante do ferimento, ela foi prontamente encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O homem, de 26 anos, foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) para prestar esclarecimentos sobre o incidente. Apesar da gravidade da agressão, a vítima expressou sua relutância em ver o agressor preso e manifestou o desejo de retornar para sua residência em Rosário do Sul.

Os envolvidos alegaram problemas psiquiátricos, o que adiciona uma camada de complexidade à situação. A mulher, devido à gravidade da lesão, permaneceu internada para receber cuidados médicos e avaliação psicológica. Por sua vez, o homem teve a prisão determinada pelo delegado de plantão, resultando em sua condução ao Presídio Estadual de Alegrete.

A ocorrência ressalta a necessidade de abordar questões relacionadas à saúde mental e às condições de vida das pessoas envolvidas em situações de vulnerabilidade. A atuação das autoridades busca não apenas lidar com as consequências imediatas da violência, mas também abordar questões mais amplas que podem contribuir para a ocorrência de tais eventos.