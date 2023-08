A prática do voleibol segue num crescente no município de Alegrete. No último final de semana o ginásio poliesportivo do União foi palco de mais uma competição. Um verdadeiro no Torneio Feminino de Vôlei 4×4.

O evento reuniu oito equipes formadas por jogadoras talentosas e apaixonadas pelo esporte, em uma competição que marcou um dia emocionante para todos os envolvidos com muitos lances de habilidades e determinação das competidoras.

As oito equipes que participaram do torneio foram 007, APV, Fênix 1, Fênix 2, Hera, União, UPV e VFA. “Cada equipe trouxe consigo não apenas suas habilidades no vôlei, mas também uma atmosfera de empoderamento e espírito de equipe que iluminou a competição”, pontuou Celika Ferrari, uma das promotoras e atleta do União.

VFA disputou mais uma competição no município.

À medida que as partidas avançavam, as equipes finalistas começaram a se destacar. Na grande final, a equipe União e a equipe VFA se enfrentaram em uma batalha pela supremacia. A rivalidade amigável entre as equipes e a busca pelo título mantiveram as atenções no ginásio. No final, deu União que conquistou o título de bicampeão da competição, celebrando uma vitória conquistada com trabalho duro e determinação.

A disputa pelo terceiro lugar também não deixou a desejar. A equipe Hera e a equipe APV competiram ferozmente pela posição no pódio. Após um jogo acirrado, a equipe Hera emergiu vitoriosa, garantindo o terceiro lugar e o reconhecimento pelo seu esforço e dedicação ao longo do torneio.

Além da intensa competição e do espírito de equipe exibido pelas participantes, o Torneio Feminino de Vôlei 4×4 do União também celebrou o talento individual das jogadoras. Quatro atletas se destacaram em suas respectivas posições, ganhando reconhecimento por suas habilidades excepcionais e contribuições significativas para suas equipes. Confira os destaques que brilharam na competição:

Melhor Passe – Bruna Moraes (VFA)

Melhor Levantadora – Jayne Bizzaco (União)

Melhor Ataque – Amanda Spolaor (União)

Destaque da Competição – Bruna Dias (União)

O Torneio Feminino de Vôlei 4×4 do União foi uma celebração do esporte, da força feminina e da paixão pelo vôlei. As equipes participantes deixaram uma impressão duradoura, inspirando todos a continuarem a apoiar o crescimento do esporte no município.

Fotos: reprodução