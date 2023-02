Profissionais da saúde e AMA dão início ao projeto de apoio às famílias com filhos autistas

Na manhã de ontem(2), deu-se o início do projeto AMA – Ajuda Maior ao Autismo, no Cepal.

Três mães passaram pela entrevista e as crianças pelo atendimento que compreende o conhecimento da criança e o grau do autismo.

O Jardim da Paz, realizado pelos voluntários, serve para o desenvolvimento das atividades com o objetivo de trabalhar com as crianças com TEA e dar suporte às mães.

O grupo AMA – Ajuda Maior ao Autismo terá atendimentos com vários profissionais: psicóloga, fonoaudióloga, terapeutas, professoras de anos inicias e professores de educação física e outros colaboradores, todas as terças e quintas.

O objetivo é dar assistência e formar uma rede de apoio às famílias e, principalmente, às crianças com transtorno do espectro autista.

O acolhimento refere-se a respeitar as dores e as lutas de cada família, compreender que muitas vezes estão esgotados fisicamente e emocionalmente; por isso, preferem, em alguns momentos, se isolarem do mundo para não serem alvos de críticas ou conselhos capacitistas.

Então, pensando nessa demanda, o grupo AMA , foi elaborado com o objetivo de promover um espaço além da escuta para as mães que têm filhos autistas. Visamos à troca de experiências, ao acolhimento e às possíveis soluções para as questões relatadas no grupo, tendo em vista as especificidades de cada um, mostrando a cada uma que, apesar das dificuldades, é possível recomeçar mesmo diante de tantas inquietações.

A intenção é fazer um trabalho de no mínimo uma vez por semana com cada criança, nesse primeiro momento pela manhã (9h às 11h) às terças e quintas, mas vamos buscar horários à tarde – comentou.

Para isso, o grupo que está iniciando, sendo todos voluntários como: Mariana; Fernanda; Ana Paula; Maria; Nelson; Murilo; Jaqueline; Vera; Andreia ; Andrielle e Helena, destacam a importância de outros pessoas integrarem o grupo.