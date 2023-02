Cliente é preso em flagrante ao furtar quase 500 reais em contrafilé

Share on Email

Jovem, de 19 anos, foi preso pela Brigada Militar ao ser flagrado furtando produtos em um supermercado, na região Central.

De acordo com os policiais, a guarnição foi acionada em um supermercado, no bairro Centro, onde funcionários tinham detido, na saída do estabelecimento, um indivíduo, em atitude suspeita.

O suspeito foi flagrado no interior do estabelecimento comercial colocando produtos no interior de uma mochila que, ao ser revistada, foi constatado que havia vários produtos de higiene e três peças de carne contrafilé, totalizando um valor de R$ 490,58.

Diante dos fatos as partes foram encaminhadas até a DPPA onde foi feito o registro do fato.