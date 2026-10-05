Profissionais realizam trabalho voluntário com palestras sobre saúde emocional e inclusão

Projeto desenvolvido por Fernanda Ballejo e Regina Menna leva palestras e rodas de conversa gratuitas a escolas e outras instituições.

Diante dos desafios relacionados à saúde emocional de crianças e adolescentes, duas profissionais da área de Neuropsicopedagogia Clínica vêm desenvolvendo, há mais de um ano, um trabalho voluntário de orientação e conscientização em instituições da comunidade.

Fernanda e Regina realizam palestras e rodas de conversa gratuitas sobre temas relacionados ao desenvolvimento e ao cotidiano de crianças e adolescentes. Entre os assuntos abordados estão bullying, depressão, ansiedade, excesso de telas na infância e adolescência e transtornos do neurodesenvolvimento.

Segundo Fernanda, a iniciativa surgiu a partir da parceria profissional com Regina. Ela conta que, há quase dois anos, começou a trabalhar na clínica de Regina na área de Neuropsicopedagogia Clínica e recebeu o convite para participar das palestras que já eram realizadas pela colega em escolas.

A definição dos temas, conforme relatado pelas profissionais, ocorre de acordo com as necessidades apresentadas por cada instituição. Além das escolas, o trabalho voluntário já foi levado a igrejas e à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

“Estamos à disposição com nosso trabalho voluntário”, afirmam as profissionais, que destacam a intenção de levar informação e orientação a diferentes espaços que tenham interesse nas atividades.

Da experiência familiar ao trabalho com outras famílias

Fernanda relata que seu contato com a Neuropsicopedagogia começou inicialmente pela busca de conhecimento e ferramentas para auxiliar os dois filhos autistas. Durante sua formação e atuação profissional, segundo ela, o interesse pela área se transformou em um propósito de trabalho.

A parceria com Regina possibilitou a ampliação das atividades voltadas às famílias. De acordo com Fernanda, as palestras procuram atender tanto famílias de crianças com necessidades específicas quanto aquelas que buscam informações sobre questões relacionadas ao desenvolvimento infantil e adolescente.

Regina, segundo Fernanda, possui mais de 20 anos de experiência na área de Neuropsicopedagogia. A atuação conjunta passou a reunir a experiência profissional da colega e a trajetória pessoal e profissional de Fernanda.

Informação e acolhimento

As profissionais afirmam que o objetivo das atividades é contribuir para que famílias e instituições tenham acesso a informações que possam auxiliar na compreensão de comportamentos, dificuldades de aprendizagem, condições do desenvolvimento e questões emocionais.

Para Fernanda, o acesso à informação pode contribuir para que crianças e adolescentes sejam compreendidos de maneira mais cuidadosa e para que famílias e escolas identifiquem a necessidade de buscar apoio adequado.

O trabalho também procura criar espaços de diálogo. Nas rodas de conversa, os participantes podem apresentar dúvidas e compartilhar situações relacionadas aos temas discutidos.

As profissionais ressaltam que o trabalho tem caráter voluntário e que estão disponíveis para instituições interessadas em receber palestras ou rodas de conversa.

Para solicitar informações sobre o projeto e verificar a possibilidade de realização das atividades, os interessados podem entrar em contato diretamente com Fernanda e Regina — 55 999609-2933.