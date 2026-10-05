Alegrete projeta mais de R$ 3 milhões para o esporte no orçamento de 2027

A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027 prevê a destinação de recursos para uma série de ações voltadas ao esporte no município de Alegrete. Conforme os documentos analisados, os valores relacionados às ações esportivas somam R$ 3.043.274,25.

Os recursos estão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, dentro das funções de esporte e administração geral, e abrangem desde a manutenção de estruturas públicas até a realização de eventos e o incentivo à participação esportiva.

Manutenção e estrutura esportiva

Entre as ações previstas está a Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer, código 2457. O planejamento inclui recursos para incentivo ao esporte, diárias, folha e vencimentos e vantagens fixas, além de outras despesas relacionadas à manutenção das atividades.

Também aparece no documento a ação Manutenção Estádio Farroupilha, código 2.553, com previsão de recursos para reforma, aquisição de materiais de consumo e permanentes e contratação de serviços.

Outra frente é a Manutenção da Praça da Juventude, código 2.448. A proposta contempla reforma, materiais de consumo e permanentes e serviços, com destaque para uma previsão de R$ 487.773,13 para reforma, além de outras despesas.

O planejamento ainda registra R$ 100 mil para a ação denominada “Rev. Quadra Poliesp. Praça Amaro Marcílio Paim Brites”, destinada à intervenção em espaço esportivo.

Competições e incentivo aos atletas

A LDO também reserva recursos para a realização de eventos esportivos. Na ação 2.393 – Realização de Corridas e Eventos de Atletismo, está prevista a realização de quatro eventos, com custo projetado de R$ 170.401,12.

Outra ação prevê a realização de torneios e competições esportivas, com meta de oito eventos e previsão de R$ 120 mil.

Há ainda uma rubrica específica de incentivo à participação em competições, com previsão de R$ 400 mil, tendo como unidade de medida viagem/km. O objetivo é apoiar a participação de atletas e equipes em competições.

A documentação também prevê R$ 500 mil para a ação denominada “Incentivo ao Esporte Amador/Parcerias/Chamamento Público”. A proposta estabelece como meta apoiar entidades, projetos e iniciativas relacionadas ao esporte.

Mais de R$ 1,19 milhão em um conjunto de ações

Somente o conjunto de ações relacionado à realização de eventos, torneios, participação em competições e incentivo ao esporte amador chega a R$ 1.190.401,12.

A composição apresentada na LDO é:

R$ 170.401,12 – corridas e eventos de atletismo;

– corridas e eventos de atletismo; R$ 120 mil – torneios e competições esportivas;

– torneios e competições esportivas; R$ 400 mil – incentivo à participação em competições;

– incentivo à participação em competições; R$ 500 mil – incentivo ao esporte amador, parcerias e chamamento público.

Esporte como política de acesso e participação

Na descrição dos objetivos, a Prefeitura estabelece como finalidade ampliar o acesso democrático ao esporte e ao lazer, por meio da ampliação, qualificação e manutenção dos espaços esportivos, recreativos e de integração social.

O texto também menciona a busca pela melhoria da qualidade de vida, inclusão social e desenvolvimento comunitário, com incentivo à participação da população em atividades físicas, considerando diferentes faixas etárias e gêneros.

Entre as metas descritas estão o incentivo à participação em modalidades esportivas, apoio a eventos amadores, modernização e melhorias na gestão do Estádio Municipal Farroupilha e revitalização da Praça da Juventude.

O documento cita ainda espaços e modalidades como Futebol Campo, Polos, Futsal, Servidores, Citadino, voleibol e basquete.

Recursos previstos ainda dependem da execução orçamentária

Os valores apresentados fazem parte do planejamento da LDO 2027 e representam recursos projetados para o exercício. A efetiva execução das despesas dependerá da aprovação das peças orçamentárias e dos procedimentos administrativos e financeiros correspondentes e logo depois encaminhados a Câmara de Vereadores.

A reportagem do PAT conversou com o diretor de esportes, Clóvis Gonçalves, que explicou que cada valor tem sua pré destinação e que a ideia é honrar sempre com projeto detalhado da LDO, ali envolvem diversas ações da parte do esporte do Município.

Além das ações diretamente esportivas, a documentação estabelece como público-alvo servidores públicos e a comunidade alegretense, prevendo também apoio a projetos, manutenção, reforma e construção de espaços esportivos e de lazer.

No conjunto das tabelas apresentadas, a previsão chega a R$ 3.043.274,25 para as ações relacionadas ao esporte em 2027, reunindo investimentos em infraestrutura, manutenção, eventos, competições e programas de incentivo