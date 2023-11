Vereador Fan vai debater segurança do Passo Novo em audiência no CTG Nico Dornelles

O veredaor Vagner Fan (MDB) realizou reunião com o Tenente Aguiar, da Brigada Militar, responsável pela segurança do Passo Novo, juntamente com o Sargento Rui Dias da Patran e Canabarro, tenente dos Bombeiros. O assunto abordado foi a segurança do Passo Novo, localidade distante 33 km do centro da cidade. Conforme o vereador, os moradores relataram a falta de patrulhamento e diversas outras questões, solicitando a instalação de um posto de segurança local.

Para dar continuidade a esse assunto o vereador vai realizar uma audiência sobre segurança no próximo dia 23 de novembro, no CTG Nico Dornelles, às 19h para dialogar com os moradores e debater sobre a segurança do Passo Novo. Essa reunião tem o objetivo mobilizar esforços para encontrar soluções para as questões de segurança naquela região do Município.