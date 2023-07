Progressistas já tem dois pré candidatos em 2024

Outro partido que já está em pleno trabalho visando as eleições de 2024 é o Progressitas. A presidente do PP, recentemente eleita, ex vereadora Miriam Shure diz que já existem dois pré-candidatos que colocaram seus nomes à disposição para concorrer a eleição do ano que vem. Um é do vereador e atual presidente da Câmara, Luciano Belmonte e o outro de Lúcio do Prado. Pode surgir um terceiro nome, porque temos tempo, atesta. E quanta a coligações ainda acha cedo falar e isso, provalvelmente, aconteça no ano que vem.

-Importante que saibamos trabalhar de forma séria e comprometida como sempre foi objetivo do PP representado pela nossa bancada na Câmara de Vereadores e seus filiados. Fazer política é algo sério e de responsabilidade, porque em qualquer esfera lidamos com as necessidades de pessoas de qualquer classe e lugar e isso é importante e sabemos como fazer, atesta a presidente do PP.