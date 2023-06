Sindicato Rural projeta um grande centro de eventos no Parque Doutor Lauro

O Parque de Exposições Doutor Lauro Dornelles, localizado na cidade de Alegrete se prepara para tornar-se um grande centro de eventos. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Luís Plastina Gomes, durante sua participação no programa Hora da Prosa, da Associação dos Arrozeiros, na Rádio Alegrete.

O programa abordava a parceria entre o Sindicato Rural e a Associação dos Arrozeiros durante a Semana Arrozeira, que ocorrerá no final deste mês. Durante o evento, o galpão dos ovinos foi transformado em um amplo salão para receber as atividades.

Luís Plastina Gomes revelou que os dois eventos realizados no primeiro semestre, o Festival da Linguiça e a Semana Arrozeira, serviram de inspiração para a diretoria do SRA (Sindicato Rural de Alegrete). A intenção é que o centro de eventos tenha entrada franca, porém, isso exigirá uma remodelação completa do Parque de Exposições, principalmente em relação à capacidade e segurança.

Em relação ao centro de eventos, já foram realizadas reuniões com a Prefeitura, e agora será desenvolvido um Plano Diretor para o Parque. Luís Gomes ressaltou que esse processo será dividido em várias etapas, com o objetivo de aproveitar o grande investimento comercial na região próxima ao Jockey e agregar mais valor à área. Após a conclusão do estudo, a intenção é buscar investidores interessados em participar do projeto.

Durante a Semana Arrozeira, houve uma percepção muito positiva por parte dos participantes e investidores, o que despertou interesse em relação ao potencial do Parque de Exposições. Tanto é que na segunda-feira à noite, no Salão América, ocorrerá um encontro entre os patrocinadores e a AAA (Associação dos Arrozeiros de Alegrete). Gustavo Thompson Flores, presidente da AAA, afirmou que já existem muitos investidores fazendo reservas para o próximo ano, demonstrando confiança no sucesso do projeto.

Com o desenvolvimento de um centro de eventos no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, a cidade de Alegrete poderá atrair um maior número de visitantes e impulsionar o turismo e a economia local. Além disso, a iniciativa tem o potencial de fortalecer o setor agropecuário da região e promover intercâmbios comerciais e culturais. Agora, resta aguardar os próximos passos desse projeto promissor para o desenvolvimento de Alegrete.

Fonte: Assessoria A.A.A.