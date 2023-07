Cancelada eleição para o Sindicato dos Municipários marcada para julho

O Sindicato dos Municipários de Alegrete, depois de um problema que envolveu a eleição da diretoria, cujo processo foi parar na justiça, com alegação por um grupo de servidores de que somente uma chapa concorria, à época, novamente vai realizar a escolha da nova diretoria. O edital previa, lá em 2020, que o processo de inscrição de chapas teria sido em único dia e, por isso, a situação foi judicializada.

A eleição que foi decretada pela Justiça e seria realizada dia 5 de julho, das 7h às 17h, na sede do Sindicato, junto à Escola Profissional Neyta Ramos foi cancelada na tarde do dia 30. Uma terceira chapa que não pôde se inscrever, tendo como integrante o servidor, Luis Euclides da Rosa, entrou no MP solicitando a impugnação desse pleito, porque segundo ele houve o mesmo problema da última eleição. Conforme Luis Euclides, o atual presidente do Sindicato não teria cumprido o edital e, também, não divulgou as inscrições em tempo hábil. E como ele, da outra vez foi um dos que foram contra essa situação, porque diz acreditar que toda eleição deve ter transparência e lisura, e assim entraram com pedido de impugnação no Ministério Público.

Nesta eleição, se a votação acontecesse no próimo dia 5 concorreriam duas chapas: a 1 encabeçada pelo atual presidente, Angelo Tertuliano e seu vice Ivan dos Santos Leal e a Chapa 2 que tem como candidato a presidente, Alaerte Corteline e vice Flávio Paim. Qualquer chapa que queira concorrer nessa eleição deve ter 32 integrantes. E todos os sócios ativos e inativos, com 6 meses ou mais de contribuição poderão votar. Agora o processo continua, quem sabe, com a possibilidade da inscrição de uma outra nominata para concorrer ao Sindicato dos Municipários de Alegrete.