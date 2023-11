Projeto Ação Receita na Escola mobilizou a comunidade do bairro José de Abreu

A ação “Receita na Escola” realizada na Escola Municipal de Educação Básica Alcy Vargas Cheuiche, no bairro José de Abreu foi um sucesso.

O projeto desenvolvido pela Agência Federal em Alegrete, teve como objetivo promover documentação civil e informações sobre benefícios e serviços socioassistenciais à população. Também buscou aproximar a comunidade aos órgãos e serviços públicos.

Para a realização desta ação, a Receita Federal teve o apoio da prefeitura através da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social; Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; Secretaria de Saúde; Secretaria de Finanças e Orçamento; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Ciência e Tecnologia; e de outros órgãos e serviços públicos: Justiça Eleitoral, Instituto Geral de Perícias (IGP), Brigada Militar e a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social.

Com oferta de vários serviços e atendimentos disponibilizados para a comunidade na Escola Municipal ALcy Vargas Cheuiche. Os alunos e a comunidade em geral tiveram a oportunidade de: fazer a inscrição da 1ª via de CPF, consultas e sanar dúvidas; receber informações sobre a nova Carteira de Identidade Nacional; realizar agendamentos para fazer o título eleitoral; receber orientações sobre entrevistas e vagas de emprego; fazer currículo pelo SINE e pelo ACESSUAS; atualizar as informações do Cadastro Único; conhecer o Programa Municipal de Educação Fiscal; conhecer o Programa PROERD da Brigada Militar; receber doações do Banco de Vestuário; receber atendimento do PROCON, Conselho Tutelar, Família Acolhedora, Caps II e ESF Piola.

O Prefeito Márcio Amaral e o Secretário de Educação Rui Medeiros estiveram presentes na Ação, acompanhando os atendimentos e também recebendo as demandas da escola, estudantes e da comunidade do bairro José de Abreu.

