Mulher é presa por furto em loja no centro da cidade

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em uma loja na área central da cidade. Funcionários do estabelecimento haviam notado, por meio das câmeras de segurança, uma mulher e uma adolescente colocando diversos objetos dentro de uma sacola enquanto percorriam as prateleiras da loja.

As suspeitas não pararam por aí. Após encher a sacola com os produtos desejados, as duas dirigiram-se ao caixa e pagaram apenas alguns itens, tentando passar despercebidas. No entanto, a vigilância da loja as acompanhou de perto e logo percebeu a tentativa de furto.

A Brigada Militar foi acionada e, ao saírem da loja, a mulher de 37 anos e a adolescente foram prontamente detidas. Na revista, foram encontrados diversos produtos que não haviam sido pagos, incluindo um biquíni, três esmaltes, um sabonete líquido, dois sabonetes em barra, dois cremes dentais, um desinfetante, uma caneta, um vestido infantil e um shampoo.

As partes envolvidas na ocorrência foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde a mulher de 37 anos foi autuada em flagrante por furto. O delegado responsável arbitrou uma fiança no valor de meio salário mínimo, a qual foi prontamente paga.