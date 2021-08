Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O réu foi recolhido ao Presídio Estadual de Alegrete assim que terminou o julgamento que ele foi condenado há mais de 20 anos.

Na quinta-feira, dia 12 de agosto, de 2021 foi realizado o 20º julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Alegrete.

O Ministério Público atribuiu ao réu Nelci Ladimir Chervenski dos Anjos a prática no dia 15/11/2013, por volta das 21h30min, o homicídio do seu irmão Nelson Ricardo Chervenski Dos Anjos.

Constou na acusação que o crime ocorreu em via pública na Rua Índia Camaco, no Bairro Prado, em Alegrete.

À época, o réu atropelou seu irmão no pátio da residência jogando-o contra a parede da casa e, a seguir, utilizando uma arma de fogo (não apreendida) deferiu-lhe 5 (cinco) tiros, um deles atingiu a cabeça da vítima.

A acusação afirmou que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que o denunciado para tê-lo a sua mercê, investiu contra ele na direção de um automóvel, atropelando-o e prensando contra uma parede para, então, desfechar, contra a vítima, indefesa, os disparos fatais.

Réu que tentou matar avó e neto é condenado a 13 anos de prisão

O Tribunal do Júri condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo pelo qual, levando em consideração a incidência da agravante do crime contra o irmão e a atenuante da confissão, restou condenado o réu a cumprir uma pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão não reconhecendo direito de recorrer em liberdade.

A prisão preventiva do réu, foi decretada e, após a audiência, imediatamente foi recolhido ao Presídio.

Pelo Ministério Público atuou o Promotor de Justiça Rodrigo Wolf Piton, como Assistente de Acusação o Advogado Anilton Gonçalves de Oliveira e pela defesa as Advogadas Jo Elen Silva da Luz e Luciara Fantinel, sendo a sessão presidida pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.

O advogado de defesa poderá recorrer da sentença.