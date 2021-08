Homem, de 37 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada no bairro Renascer por denuncia de que um homem havia agredido fisicamente a companheira. No endereço, a vítima de 43 anos disse aos PMs que o companheiro havia chegado em casa no início da madrugada de segunda-feira, embriagado. Assim que a companheira o interpelou sobre o ocorrido, alterado, o homem a agrediu com socos que atingiram os seios. Na sequência a mulher acionou a BM.

Os policiais encontraram o homem deitado no sofá da residência. Ele não teria apresentado reações diante da identificação, conduzido à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia de Polícia. Foi determinado pelo delegado de plantão prisão em flagrante por lesão corporal. A vítima solicitou Medidas Protetivas e também representação criminal contra o acusado. Depois de ouvido foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.