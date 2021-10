Projeto Muros da Inclusão contempla escola municipal na Zona Leste

O Esporte para Todos, Educação e arte como forma de inclusão estão sendo estampados no muro da Escola Municipal de Educação Básica Honório Lemes, na Zona Leste.

É a segunda edição do projeto “Muros da Inclusão”, de autoria da vereadora Firmina Soares, que começou na pracinha do Bairro Jardim Planalto, com o tema sobre Libras.

Arte foi feita também por alunos

O artista plástico Bolivar Marini com muita sensibilidade, começou na manhã de terça-feira (5), a pintar o muro da escola com o tema Esporte Para Todos, a inclusão através do esporte.

O trabalho teve continuação na quarta-feira, com a participação também dos alunos da escola. A presidente da Câmara Firmina acompanhou parte do trabalho realizado e até auxiliou na pintura.

Projeto Muros da Inclusão chegou a Zona Leste

Para a direção da escola, é a valorização do espaço de uma escola que também trabalha muito com a inclusão. O atleta cadeirante, Juliano Caiel, também pegou no pincel e auxiliou no trabalho de pintura. O artista Marini é voluntário no trabalho e afirma que a arte por si só é inclusiva porque une a todos.

Fonte e Fotos: Alair Almeida