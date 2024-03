Proprietários de terrenos na Vila Grande tem prazo para escriturar os lotes

Da mesma forma, aqueles que concluíram a escritura, mas ainda não efetuaram o registro junto ao cartório de imóveis da cidade.

A importância dessas ações é enfatizada, já que o registro junto ao cartório de imóveis é fundamental para a transferência oficial da propriedade para o nome do comprador. Somente com esse registro, a Prefeitura Municipal poderá transferir o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o nome do novo proprietário, garantindo assim a quitação dos impostos desde a data da compra.

A administração do Loteamento Vila Grande estabeleceu um prazo de 60 dias para que essas providências sejam realizadas pelos proprietários. É essencial haja a comprovação da conclusão desses trâmites junto à administração do loteamento dentro desse prazo estipulado.

Alerta-se os proprietários que, caso não efetuem a escritura, o registro e o pagamento dos IPTUs em atraso dentro do prazo estabelecido, serão tomadas as medidas legais cabíveis. Isso pode incluir o ajuizamento de ações judiciais para assegurar a regularização da situação.

Finalmente, reforça-se a responsabilidade do comprador na transferência e pagamento dos IPTUs do imóvel. A não realização desses procedimentos pode acarretar em complicações legais e financeiras. Para eventuais dúvidas sobre o processo, os proprietários podem entrar em contato através do número de celular disponibilizado pela administração do loteamento: (55)999992453.